Je moet twee keer kijken: wielrenner Primoz Roglic is quasi onherkenbaar met nieuwe look

Primoz Roglic is klaar voor een nieuwe start. De Sloveen van Jumbo-Visma gaat in 2023 vol voor eindwinst in de Ronde van Italië, waar hij Remco Evenepoel recht in de ogen zal kijken. Om zijn seizoen goed in te zetten, schoor de kersverse papa zijn baard af. En met die nieuwe look is Roglic quasi onherkenbaar...