Rode Duivel Yannick Carrasco out met spierverrekking

De 29-jarige linkerwinger werkt daardoor apart. Hij is reeds begonnen met fysiotherapie en sessies in de fitness. Het is nog niet geweten hoelang hij aan de kant zal staan.

Afgelopen weekend was Carrasco nog basisspeler in de met 0-1 verloren topper tegen competitieleider FC Barcelona. Hij werd toen na 65 minuten naar de kant gehaald. Atlético beleeft niet zijn beste seizoen en staat na zestien speeldagen in La Liga op de vijfde plaats, op veertien punten van de leider uit Catalonië.