“We hebben 35 uur gereisd”: Remco Evenepoel en ploegmakkers na lange tocht klaar voor Ronde van San Juan

Remco Evenepoel is aangekomen in San Juan, waar de wereldkampioen zijn seizoen start met de lokale Ronde van San Juan. Om er te geraken, waren Evenepoel en zijn ploegmakkers liefst 35 uur onderweg. Pieter Serry maakte er een videoverslagje van.

Evenepoel maakte in 2019 zijn profdebuut in de Ronde van San Juan. Ook een jaar later stond hij er aan de start en won hij de wedstrijd. Na twee jaar afwezigheid als gevolg van corona wordt de wedstrijd opnieuw georganiseerd en dus opnieuw met Evenepoel. Onze landgenoot zal in het Zuid-Amerikaanse land onder meer moeten afrekenen met een sterke delegatie van Ineos-Grenadiers onder leiding van Egan Bernal. Evenepoel start in Argentinië zijn voorbereiding op zijn twee hoofddoelen van de eerste helft van het seizoen: Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Italië.

Evenepoel en zijn ploegmakkers van Soudal - Quick Step slapen in het Del Bono Park Hotel. Daar verblijven momenteel ook Boca Juniors (de Argentijnse landskampioen), eersteklasser Independiente en Everton de Chile omdat ze een driehoekstoernooi spelen in San Juan als voorbereiding op het nieuwe seizoen in Argentinië.