Zeg je Naomi Campbell en Claudia Schiffer, en dan weet je dat we het over topmodellen uit de jaren negentig hebben. Zeg je Tatjana Patitz, de Duitse die op 56-jarige leeftijd overleden is aan de gevolgen van kanker, dan is de link met de catwalk heel wat minder evident. En nochtans behoorde de ‘catwalk queen of the 1990’s’ met Campbell en co. tot de absolute wereldtop van het modellenwerk.