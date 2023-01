Katie Price heeft nu al spijt van haar Belgische borstvergroting: “Ze staat doodsangsten uit”

Price onderging de ingreep bij de Belgische plastische chirurg Frank Plovier in december omdat ze de grootste borsten van Groot-Brittannië wilde hebben. Maar de XXL-implantaten zorgen nu volgens een insider voor veel verdriet. “Katie staat doodsangsten uit vanwege haar nieuwe borsten. Ze zijn eigenlijk te groot voor haar tengere lijf, waardoor ze continu kampt met rugpijn. Ze doet ’s nachts ook geen oog dicht, omdat ze niet comfortabel kan liggen. Daarom twijfelt ze nu al of ze er wel goed aan heeft gedaan”, aldus een bron in The Sun.

Het is niet de eerste keer dat Price problemen heeft met haar te grote borsten. “Ze had exact hetzelfde probleem toen ze eerder al grote implantaten liet plaatsen. Dat was ook één van de grootste redenen dat ze die in 2016 weer liet verwijderen. Alleen hoopte ze dat het nu anders zou zijn”, aldus de bron.

“Haar vrienden denken dat het slechts een kwestie van tijd is voordat ze ook de XXL-implantaten laat verwijderen”, klinkt het. “Daar zijn naast de slaap- en rugproblemen nog meer redenen voor. Zo is ze overtuigd dat haar borsten ‘wiebelen’, en dat er eentje groter is dan de andere. Ze blijft maar kijken naar foto’s van zichzelf, en vraagt aan mensen uit haar kring of ze er ongelijk uitzien.”

Zestien cosmetische ingrepen

Price is een expert op het vlak van cosmetische ingrepen. Ze ging naar verluidt voor het eerst onder het mes in 1998, toen ze zich een cupmaat 75C liet aanmeten. Nog geen jaar later ging ze voor een cupmaat groter, en in het daaropvolgende jaar liet ze haar boezem zelfs vergroten naar een 75G. Nadat ze haar eerste man ontmoette, liet ze haar borsten in 2007 verkleinen naar een 75F, en in 2008 naar een 75D, om haar borstpartij daarna weer meermaals te laten vergroten.

Naast het vele sleutelen aan haar borsten, heeft Price nog veel meer aan zichzelf laten veranderen. Zo onderging ze in 2021 maar liefst vijf ingrepen tegelijk: een Brazilian butt lift, een ooglidcorrectie, lipfillers, een liposuctie, én werden er littekens van een eerdere facelift onder handen genomen.