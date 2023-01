Tom Boonen staat opnieuw aan de start van de 24 Uur van Dubai

De voormalige wielerkampioen zit in de seizoensopener aan het stuur van een Porsche 911 GT3 R, met de Nederlanders Peter en Stéphane Kox, Nico Pronk en Dennis Retera. In totaal staan er liefst vijftien Belgen op de startlijst.

Het wordt uitkijken naar het Belgische racingteam WRT, dat na twaalf jaar bij Audi de overstap naar BMW gemaakt heeft. Zij leveren twee M4 GT3’s af, met in elk van de wagens een Belgische piloot. De Limburger Dries Vanthoor, winnaar van de vorige editie, krijgt de Saoediër Mohammed Saud Fahad Al Saud, de Mexicaan Diego Menchaca, de Fransman Jean-Baptiste Simmenauer en de Duitser Jens Klingmann als ploegmakkers. In de tweede wagen vinden we de Brusselaar Maxime Martin terug, met de Italiaanse motorsportlegende Valentino Rossi, de Indonesiër Sean Gelael, de Duitser Max Hesse en de Brit Timothy Whale. Beide teams worden bij de favorieten gerekend. Het nieuwe team Haas RT verschijnt zelfs met vier Belgische piloten aan de start: Frédéric Vervisch, Maxime Soulet, Mathieu Detry en Olivier Bertels, aan de zijde van de Duitser Benjamin Mazatis. Voor de duidelijkheid: er is geen link met het gelijknamige F1-team.

Vrijdag worden de oefenritten en kwalificaties gehouden, de 24 Uur gaat zaterdagmiddag (Belgische tijd) van start.