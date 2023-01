Beelden van bewakingscamera tonen hoe man meerdere mensen aanvalt met steekwapen in Parijs

De man die woensdagochtend in het station ‘Gare du Nord’ in Parijs zes mensen verwondde met een steekwapen, is diezelfde avond nog in hechtenis genomen voor poging tot moord. Dat heeft het parket van Parijs bekendgemaakt. Ondertussen zijn er bewakingsbeelden uitgelekt die laten zie hoe de man zijn slachtoffers aanviel.

De jongeman zou woensdag kort voor 6.45 uur in het stationsgebouw in de Franse hoofdstad “plots, zonder een op dit ogenblik duidelijke reden, een eerste slachtoffer hebben aangevallen met zijn wapen”, zegt procureur Laure Beccuau. Dat slachtoffer zou een twintigtal keer geraakt zijn. Hij gebruikte “een metalen haak waarvan het langste deel in een punt eindigt”.

Zes mensen raakten uiteindelijk gewond: drie vrouwen (van 40, 47 en 53 jaar), twee mannen (van 36 en 41 jaar) en een 46-jarige politieagent die in het station werkt bij de grenspolitie.

De aanvaller zelf raakt gewond toen twee politieagenten het vuur openden. Hij werd twee keer in de borstkas en een keer in de arm geraakt. Hierop werd hij gewond naar het ziekenhuis afgevoerd en geopereerd, maar nu zou zijn gezondheidstoestand het toelaten om hem in hechtenis te plaatsen.

Verschillende identiteiten

Momenteel trekt de politie de identiteit van de dader na, maar hij “zou” geboren kunnen zijn in Algerije of Libië. “De exacte identificatie is bezig, de betrokkene staat met verschillende identiteiten in de geautomatiseerde databank van digitale afdrukken, op basis van zijn verklaringen in eerdere procedures”, aldus Beccuau nog.