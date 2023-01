Een hapje minder voor een hapje meer: zo werkt ‘het traagste dieet ter wereld’

Op een vrijdag de dertiende is het voor bijgelovige types sowieso opletten geblazen, maar dit jaar is de kans net iets groter dat tegenslag je treft. De tweede vrijdag van 2023 staat namelijk ook bekend als quitter’s day: de dag waarop je o zo gemeende goede voornemens sneuvelen. Geen paniek voor wie dat ene dieet al opgeeft: nu is het uitgelezen moment om te beginnen met het traagste dieet ter wereld. “We maken geen sexy beloftes, maar de kilo’s die je kwijtspeelt, blijven wel weg”, aldus de dames erachter.