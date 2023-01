Jarig Jenevermuseum blijft populair bij cultuurtoeristen terwijl Modemuseum scoort bij jongeren

“Het aanbod van de stedelijke musea brengt ook de Hasselaren dichterbij cultuur”, zegt schepen Nele Kelchtermans (RoodGroen+). “Het gesmaakte verjaardagsfeest van het Jenevermuseum, de populariteit van Modemuseum Hasselt bij scholen en de erfgoedcampagne van Het Stadsmus waren hier prachtige voorbeelden van.”

Jeneverambassadeur

Het Jenevermuseum kan terugkijken op een geslaagd feestjaar met licht stijgende bezoekerscijfers, 28.674 bezoekers tegenover 27.055 in 2021. “Met ‘Taterwater’ lanceerde het museum, samen met De Wenkbrauwerij, de allereerste theatervoorstelling over jenever”, legt directeur Davy Jacobs uit. “Tijdens de Jeneverfeesten, opnieuw een normale editie na twee coronajaren, stelde het museum zijn eerste jeneverambassadeur voor: chef-kok Anne-Sophie Breysem. En de tentoonstelling ‘Fryns. Vijf generaties jeneverstokers’, met de bijhorende publicatie en de kunstzinnige geurinstallatie ‘Drink of Life’ van Peter de Cupere, plaatste dan weer een van de oudste en nog steeds actieve stokerijen in Hasselt in de kijker.”

“In totaal brachten 57.030 personen een bezoek aan de site zonder daarom ook het museum zelf te bezoeken, 10.000 meer dan een jaar eerder. Die lijn willen we doortrekken. Daarom plannen we verschillende activiteiten met jeneverambassadeur Anne-Sophie Breysem in het voorjaar en in het najaar de expo ‘Ijzersterk’ over Belgische emailborden voor sterkedrank.”

Jongeren

Jongeren ontdekten dan weer het Modemuseum Hasselt tijdens de expo ‘DressUndress’ waarbij ruim een kwart van de 21.474 bezoekers jonger dan 26 jaar was. Deze expo was ook populair bij scholen. 2.445 jongeren kwamen met hun klas op bezoek. “Musea worstelen in het algemeen met het aantrekken van jongeren. Wij zijn bijzonder trots dat we hier met ‘DressUndress’ in geslaagd zijn en dat we het gesprek over het schoonheidsideaal, en wie of wat dat bepaalt, mee hebben kunnen voeden”, zegt directeur Karolien De Clippel. Via enkele speciale randactiviteiten, zoals de workshop naaktmodel tekenen en een rondleiding voor naturisten, trok het museum ook nieuwe doelgroepen aan. De expo ‘BAGS’, over handtassen, ging in december haar eerste week in en ontving meteen 1.303 bezoekers en loopt nog tot met 14 mei. In juni openen we een nieuwe expo waarbij onze eigen collectie centraal staat.”

Verbinden

Het Stadsmus haalde in 2022 14.002 bezoekers met expo’s en activiteiten over wat er in Hasselt leeft en het Hasseltse erfgoed. “Naast het klassiek museumbezoek heeft Het Stadsmus dit jaar ingezet op het verbinden van Hasselaren met hun erfgoed extra muros, via de communicatiecampagne ‘Vinstermikken’”, vertelt directeur Ann Delbeke. “Meer dan 8000 Hasselaren vonden zo hun weg naar de verdiepende website. Tot slot is de grote opkomst opvallend bij de lezingen over een collectiestuk. Dit jaar plannen we werken om onze verlichting energievriendelijk te maken en bereiden we een participatief project voor rond de Virga Jessefeesten.”

Dirk JACOBS

