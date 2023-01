Kustkoppel krijgt 16 maanden cel voor opzetten cannabisplantage in Heusden-Zolder

Een koppel uit Blankenberge is donderdag in Hasselt veroordeeld tot 16 maanden cel en 8.000 euro boete omdat ze planden een cannabisplantage op te zetten. De vijftigers huurden daarvoor een pand in Heusden-Zolder, maar liepen in april 2021 tegen de lamp.

Het koppel stuurde zijn kat naar het proces waardoor de rechter niet kon polsen hoe het tegenwoordig met ze gaat. In april 2021 stonden ze er in elk geval financieel slecht voor en zochten hun heil in de cannabisteelt. De 55-jarige man ging in Eindhoven materiaal zoals een afzuigkast aankopen om de plantage op te zetten. Zover kwam het niet, het bleef bij voorbereidende handelingen.

Tijdens het onderzoek gaven hij en de 53-jarige vrouw de feiten toe. Kon ook moeilijk anders op basis van de resultaten van de huiszoeking. In de gsm van de man vond de politie ook berichten dat het zijn bedoeling was om er een plantage in onder te brengen. Daarnaast waren beiden aanwezig tijdens de aankoop van het technisch materiaal. Dat materiaal is donderdag verbeurd verklaard. Bovenop de 16 maanden cel en 8.000 euro boete draait het duo op voor de proceskosten van in totaal 670 euro.