VIDEO. Bondscoach Sven Vanthourenhout verkende het BK-parcours: “De Mont Henri zal over de kampioenstitel beslissen”

Ook voor bondscoach Sven Vanthourenhout is het BK veldrijden een hoogdag. De West-Vlaming trok woensdag naar het parcours in Lokeren voor een persoonlijke verkenning, met bijhorend commentaar.

Ook Vanthourenhout geraakte onder de indruk van het parcours dat de renners en rensters dit weekend voorgeschoteld zullen krijgen. Ponton, wasbord, zand- en loopstrook maar vooral de Mont Henri wordt de blikvanger van het selectieve BK-parcours. “De Mont Henri zal over de kampioenstitel beslissen”, aldus Sven Vanthourenhout over de heuvelrug – op een voormalige stortplaats – waar de renners per ronde twee keer over moeten.