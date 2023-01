David Goffin pakt uit met wonderbaarlijk punt, maar mag niet naar halve finales in Auckland na nederlaag tegen Franse veteraan

David Goffin (ATP 53) is donderdag uitgeschakeld in de kwartfinales van het ATP-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hard/642.735 dollar). Hij ging in drie sets onderuit tegen de Fransman Richard Gasquet (ATP 67).

Na een uur en 33 minuten prijkte de 1-6, 6-1 en 6-1 eindstand op het scorebord. De match lag bij het begin van de derde set een uurtje stil door de regen.

Het was het zesde duel tussen de ervaren dertigers. Het staat nu 3-3 gelijk. Gasquet had ook hun laatste ontmoeting gewonnen, in oktober vorig jaar op de European Open in Antwerpen (6-2, 7-6). Onderweg liet Goffin wel een fantastisch punt zien.

David Goffin kan zich nu focussen op de Australian Open, die volgende week begint. Hij speelt er in de eerste ronde tegen de Franse qualifier Laurent Lokoli (ATP 176). De voorbije twee jaar werd Goffin in Melbourne in de eerste ronde gewipt. Een kwartfinale in 2017 is zijn beste resultaat.

Om een plaats in de finale neemt Gasquet het op tegen de Serviër Laslo Djere (ATP 70) of de Fransman Constant Lestienne (ATP 65). De andere halve finale gaat tussen de Amerikaan Jenson Brooksby (ATP 48) en het Britse tweede reekshoofd Cameron Norrie (ATP 12).

