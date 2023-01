Ontruiming van Duits ‘bruinkooldorp’ herbegonnen: “Vooral vermijden dat er slachtoffers vallen”

Honderden agenten in gevechtsuitrusting zijn donderdagochtend opnieuw begonnen met de ontruiming van ‘bruinkooldorp’ Lützerath in Duitsland. Omdat het bij duisternis te gevaarlijk was geworden, is men woensdagavond gestopt. De harde kern van naar schatting 200 activisten die er nu nog zitten, is duidelijk niet van plan om zich zo maar gewonnen te geven, zo zegt een woordvoerder van de politie.

De Duitse politie is in de nacht van woensdag op donderdag gestopt met het verwijderen van activisten uit het bezette ‘bruinkooldorp’ Lützerath. Wel bleven agenten ter plaatse in de omgeving, want gevreesd wordt dat er anders nog milieubetogers zullen bijkomen. Van overal in Duitsland, maar ook uit de omliggende landen, hebben activisten hun steun betuigd voor de actievoerders die het dorp blijven ‘verdedigen’.

Lützerath, niet ver van België, is voor hen een symbooldorp geworden. Het toont hoe het milieu, ondanks alle straffe uitspraken van politici, toch nog altijd minder belangrijk is dan de economie en het grote geld. “Het is geweten dat bruinkool erg vervuilend is. Maar als de economische belangen te groot zijn, speelt dat duidelijk geen rol”, zegt de Duitse klimaatactiviste Luisa Neubauer.

Tot 2038

De Europese energiegigant RWE is van plan om het dorp op korte termijn met de grond gelijk te maken om er bruinkool te delven. De bewoners kregen een vertrekpremie. De laatsten zijn vorig jaar vertrokken, maar klimaatactivisten bezetten intussen al bijna twee jaar de huizen die leeg kwamen te staan.

Duitsland beschikt over enorme bruinkoolvoorraden, maar wil ter bescherming van het klimaat tegen ten laatste 2038 stoppen met de ontginning ervan. In de deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft energiebedrijf RWE ermee ingestemd de uitstap te vervroegen naar 2030. Deel van de overeenkomst is dat de grond onder Lützerath wel nog mag afgegraven worden.

Woensdag werd de politie bekogeld met flessen, brandbommen en stenen, en zelfs beschoten met vuurwerkpijlen. Het ging er soms hevig aan toe, en dat lijkt donderdag niet anders te zullen zijn. De eerste actievoerders zijn al weggevoerd, maar van de achtergebleven betogers is niemand van plan om braafjes mee te gaan met de politie. Er zijn zelfs nieuwe barricades opgeworpen. Sommige activisten hebben zich ook verstopt, zo vermoedt de politie.

“Het komt er nu vooral op aan om de nog aanwezigen op een veilige manier weg te brengen. En dat is niet altijd zo eenvoudig”, zegt Dirk Weinspach van de politie van Aken. “Sommigen zitten hoog in de bomen en moeten met hoogtewerkers benaderd worden. Wat we absoluut willen vermijden, is dat er slachtoffers zouden vallen bij de ontruiming.”

Zaterdag is er een grote betoging gepland waaraan ook klimaatactiviste Greta Thunberg zou deelnemen. Vanuit meer dan 50 plaatsen komen manifestanten naar Lützerath. Intussen zijn arbeiders begonnen met het bouwen aan de omheining rond de omstreden site. De omheining wordt ongeveer 1,5 kilometer lang en moet verhinderen dat nog mensen in het dorp geraken. Zaterdag zal dan ook een enorme politiemacht op de been worden gebracht.

