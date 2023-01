Politie treft 126.000 xtc-pillen aan in autokoffer en vindt Franse chauffeur terug onder hoop dekens in Ekerse caravan

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een 30-jarige Fransman aangehouden die zaterdagavond bij een controle van de wegpolitie op de vlucht sloeg. De man werd uiteindelijk teruggevonden onder een berg dekens in een caravan in Ekeren. In zijn auto trof de politie meer dan 126.000 xtc-pillen aan.

De Franse bestuurder werd zaterdagavond rond 20u aan de kant gezet door de Federale Wegpolitie van Antwerpen ter hoogte van het afrittencomplex Kleine Bareel op de E19 richting Antwerpen. “In de koffer ontdekten de inspecteurs drie sporttassen met meer dan 126.000 xtc-pillen, ter waarde van 45.600 euro”, vertelt Kristof Aerts van het Antwerps parket. “De bestuurder zette het tijdens de controle aan het kruispunt met de Kapelsesteenweg op een lopen en kon ontkomen.”

In samenwerking met de omliggende politiezones werd een zoekactie gestart, die aanvankelijk geen resultaat opleverde. Maar rond middernacht belde een bewoner van Ten Hoge in Ekeren de politie omdat hij een man had gezien in de caravan naast zijn woning. Hij had zich daar verstopt onder een hoop dekens. Het snelle responsteam van politiezone Antwerpen kon de verdachte daar arresteren.

Het parket van Antwerpen vorderde een onderzoeksrechter voor invoer en vervoer van verdovende middelen. “Na de voorleiding heeft de onderzoeksrechter de dertiger aangehouden. Hij verschijnt vrijdag voor de raadkamer. Die zal beslissen over zijn verdere aanhouding”, aldus Aerts.