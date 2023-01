Russische president Poetin veegt vicepremier die hem probeert te corrigeren publiekelijk de mantel uit: “Waarom gedraag je je als een idioot?”

Poetin deed tijdens de vergadering zijn beklag over de vertraging bij het opmaken van overheidscontracten voor de constructie van nieuwe burgerlijke en gevechtsvliegtuigen. Vicepremier Manturov, verantwoordelijk voor Handel en Industrie, antwoordde daarop dat de “investeringsprojecten bezig zijn”, maar een geïrriteerde Poetin repliceerde snel dat het “allemaal te lang duurt”.

“Sommige bedrijven hebben zelfs nog een enkele bestelling gekregen voor 2023”, ging Poetin voort, waarop hij weer werd gecorrigeerd door Manturov. “Alle bedrijven hebben hun bestelling voor dit jaar al ontvangen, dat is ook bevestigd door het ministerie van Defensie”, aldus de vicepremier.

Toen Manturov Poetin even later een derde keer corrigeerde, verloor de president zijn zelfbeheersing. “Laat ons hier een einde aan maken, wat is de bedoeling van hier met jou een robbertje uit te vechten? De directeurs hebben me gezegd dat ze nog geen contracten hebben gezien. Waarom gedraag je je als een idioot?”, aldus een duidelijk geërgerde Poetin, die Manturov vervolgens opdroeg om het probleem op te lossen “in een maand, en niet langer”.