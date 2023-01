Het 100ste autosalon verwelkomt een pak nieuwkomers: puur elektrisch, hybride of toch nog een klassieke verbrandingsmotor?

Het 100ste autosalon van Brussel opent na twee jaar afwezigheid opnieuw de deuren. Het is een van de weinige overgebleven autosalons wereldwijd en veel constructeurs – zeker de Chinese merken – grijpen daarom de kans om op de Heizel met hun nieuwe modellen uit te pakken. Puur elektrisch, hybride of toch nog een klassieke verbrandingsmotor? Het aanbod was nog nooit zo ruim, al jagen de complexe technologie, stijgende productiekosten en materiaalschaarste de prijzen fors de hoogte in.