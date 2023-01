Waarom onze Bicycle Guy zeker naar Velofollies gaat: “Het mekka van de fietsliefhebber”

Na twee jaar afwezigheid – corona – is Velofollies terug. Vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 januari krijgt de bezoeker in de hallen van Kortrijk Xpo zowat alles te zien wat de sector van de fietsen te bieden heeft. En neen, dit is geen beurs voor freaks van de racefiets. Letterlijk alle fietsen, onderdelen en toebehoren komen aan bod. Waarom The Bicycle Guy zeker naar Velofollies gaat ...