GETEST. BMW S1000RR: “Geen spek voor beginnersbek”

+ Superlatieven

BMW noemt de S 1000 RR zelf de Superbike der Superlatieven. Die omschrijving is correct. Hoe kun je anders een motor met een topvermogen van 210 pk, een maximaal koppel van 113 Nm, een topsnelheid van meer dan 300 km/u en niet minder dan 14 rijhulpsystemen omschrijven?

+ Kicken

Rijden met BMW’s vlaggenschip is één grote kick. Vanaf 5.000 tpm komt de viercilinder tot leven en loopt als een raket door tot bijna 14.000 tpm. Daar heb je de beschikking over de 210 pk. Schakelen doe je zonder het gas te lossen of zelfs te ontkoppelen. De quickshifter van de S 1000 RR is misschien wel de beste waar we ooit mee reden.

+ Dummy-proof

Het is de verdienste van BMW dat ze het gigantische potentieel van deze motor beheersbaar gemaakt hebben. Dit is geen motor voor beginners en zijn potentieel is helemaal niet te benutten op de openbare weg. Los daarvan kun je hem wel instellen naargelang je eigen niveau dankzij de gemakkelijk te bedienen elektronica.

- Beperkt publiek

Het is duidelijk dat wie op zoek gaat naar limieten, wellicht eerder op zijn of haar persoonlijke limieten zal stoten dan op die van de BMW S1000RR. Die zoektocht voltrekt zich het best op een circuit. Het is duidelijk dat dit uithangbord voor BMW’s capaciteiten, zich richt tot een eerder beperkt publiek.

Conclusie

BMW’s S1000RR is geen spek voor beginnersbek. Maar de motor is wel een passend uithangbord voor BMW’s sportieve capaciteiten. Het is een kant en klare racer in een gehomologeerd jasje en met een al bij al verbazende gebruiksvriendelijkheid. Voor wie naar het ultieme sportieve wapen op twee wielen zoekt én er aardig wat budget voor over heeft, is deze potente Duitser een absolute aanrader.

Onder het zadel

© © MotoMedia

Motor Vloeistofgekoelde 999 cc vier-in-lijn

Vermogen 210 pk

Koppel 113 Nm

Topsnelheid 310 km/u

Rijklaar gewicht 197 kg

Zadelhoogte 824 mm

Prijs 21.170 euro

Meer info op www.bmw-motorrad.be en www.motorprijzen.be

Foto: © MotoMedia