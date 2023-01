BetFirst BNXT-League-13de speeldag Limburg United moet uitschuiver vermijden

De Limburgers, waarschijnlijk nog steeds zonder het geblesseerde duo Maxime De Zeeuw (voet) en Anthony Lambot (been), kan zich in eigen midden tegen rode lantaarn Brussels geen uitschuiver permitteren in de race richting Elite Gold en een stek in de top-5. “Dit weekend staat er een dubbele speeldag op de affiche. Na Brussels volgt zondag een trip naar Spirou Charleroi. Een 2 op 2 zou ons in een ideale positie brengen richting Elite Gold. Dat beseffen we. Ik geloof in mijn jonge selectie om die ambitie in te vullen,” aldus coach Raymond Westphalen van Limburg United. Bij de club uit de hoofdstad viert de Amerikaan DJ Laster zijn debuut.

Vrijdag derby Antwerp Giants-Kangoeroes Mechelen en topper Oostende-Charleroi

Vrijdag (20u30, Lotto Arena) is het uitkijken naar de regionale derby Antwerp Giants-Kangoeroes Mechelen, live op Play en Pickx Sports en met de Servische Sloveen Ivan Marinkovic (2m08) die bij de Sinjoren voor het eerst in actie komt. Als de Giants vier op een rij lukken pikken ze bij de top-3 aan. Als de Maneblussers voor de tweede opeenvolgende keer juichen versus de Giants blijven ze leider in de BNXT League. Oostende kan zich in de race richting pole-position geen tweede opeenvolgende nederlaag permitteren. De kustploeg krijgt ploeg in vorm Charleroi op bezoek (vrijdag 20u30 COREtec Dôme). De Spirous wonnen vier keer op een rij en staan met 8 op 12 officieus aan de leiding. Oostende en Kangoeries Mechelen tellen een nederlaag minder en hebben één wedstrijd minder betwist. Bergen neemt het in de Mons Arena tegen Leuven Bears op. Okapi Aalst wil dan weer een reeks van vijf opeenvolgende nederlagen in het eigen Forum tegen het “new look” Luik bëeindigen.

Betfist BNXT League-13de speeldag

Donderdag

20.30 Limburg United-Brussels

Vrijdag

20.30 Bergen-Leuven Bears

20.30 Okapi Aalst-Luik

20.30 Antwerp Giants-Kangoeroes Mechelen

20.30 Oostende-Charleroi

Stand W W V P

1. Charleroi 12 8 4 20

2. Oostende 11 8 3 19

3. Kangoeroes Mechelen 11 8 3 19

4. Limburg United 12 7 5 19

5. Okapi Aalst 13 5 8 18

6. Antwerp Giants 10 6 4 18

7. Bergen 11 5 6 16

8. Leuven Bears 11 5 6 16

9. Luik 11 3 8 14

10. Brussels 12 2 10 14