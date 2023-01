Tenerife. All-in hotelletje en cocktails drinken aan het zwembad terwijl de kinderen roepen: “Kijk, papa, kijk!” Dat is het soort vakantie dat mensen verwachten van het Canarische vakantie-eiland. En daar is uiteraard niks mis mee. Maar Tenerife heeft ook een ander gezicht. We nemen je mee naar het noorden van de vulkaan.