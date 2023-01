Dat is verschieten: wat als je stoffen zetel verkleurt?

Het begint al bij de aanschaf: let op de lichtechtheid van de stof. Hoe hoger het cijfer voor lichtechtheid, hoe kleiner de kans op verkleuring door licht. Overigens is geen enkele meubelstof bestand tegen direct zonlicht.

Wil je (fel) gekleurde sierkussen of plaids op een bankstel met lichte meubelstof gebruiken? Controleer dan eerst de kleurechtheid. Door een combinatie van luchtvochtigheid en lichaamswarmte kunnen felle kleuren afgeven op meubelstof.

Ook donkere jeans kan lelijke vlekken veroorzaken. Sommige kleurstoffen van jeans zijn zo agressief dat ze zelfs in de vezels van synthetische stoffen trekken, met permanente verkleuring tot gevolg. Bij natuurlijke vezels is kleurtransfer alleen in een beginnend stadium nog te verwijderen.

Zelfs de krant kan lelijk afgeven op meubelstof. Leg de krant daarom niet op de leuning van de zetel en steek hem al helemaal niet in de gleuf tussen zitting en armleuning.