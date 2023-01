Brandweer vangt ‘jaguar’ in flatgebouw en laat het dier los in de jungle, maar dat blijkt een peperdure huiskat te zijn

De brandweer van de Braziliaanse gemeente Nova Lima rukte in de nacht van maandag op dinsdag uit na een melding van een jaguar in een flatgebouw. Het dier werd gelokaliseerd, gevangen met een net en nabij het flatgebouw weer vrijgelaten in de jungle. Maar ’s ochtends bleek dat de ‘jaguar’ een huiskat was, een Bengaal die eigenaar Rodrigo Calil voor zijn zevenjarige dochter had gekocht. “Ik zag in de WhatsApp-groep van het gebouw wat er gebeurd was”, aldus de dierenarts die zo’n 1.200 euro neertelde voor het dier. “Het was nogal surreëel.” Het gezin van Calil slaagde er uiteindelijk in de kat terug te vinden na een urenlange zoektocht.