Zwitserse wijnen onder de loep: “Waarom er zo weinig in de supermarkt liggen? Zwitsers drinken ze allemaal zelf op”

“Waarom er weinig Zwitserse wijnen op het schap staan?” Dominique Giroud van Château Constellation: “Omdat we die allemaal zelf opdrinken!”. Dat klopt, de Zwitser drinkt anderhalve keer meer dan hij zelf produceert. Het is dus echt zoeken naar Zwitserse wijn in de supermarkt en toch tikten we vier prima exemplaren op de kop. Zelfs eentje met een topscore. Alle vier op basis van de fendant, de topdruif in Wallis.