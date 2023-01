Politie stoot op illegaal pokertornooi in Maasmechelen: 6.500 euro cash en lachgas aangetroffen

Maasmechelen

De politie Lanaken-Maasmechelen viel dinsdag in het kader van een onderzoek naar drugshandel binnen in een tuinhuis in de Meelstraat in Mechelen-aan-de-Maas. Daarbij stootten ze op een illegaal pokertornooi. Behalve lachgas en een beperkte hoeveelheid drugs namen ze ook 6.500 euro cash in beslag.

De huiszoeking vond plaats bij een 27-jarige man omdat de politie vermoedde dat hij het tuinhuis gebruikte om verdovende middelen op te slaan, te verdelen, maar ook te gebruiken. Het achterliggende gebouw bleek echter verbouwd tot een leefruimte waar gepokerd kan worden. Op het ogenblik dat de politie binnenviel waren er veertien personen aanwezig. Het ging onder meer om mensen uit Maasmechelen, Houthalen, Heusden-Zolder, Dilsen-Stokkem en Genk. Zij namen op dat moment deel aan een illegaal pokertornooi en speelden voor grof geld.

De politie nam zo’n 6.500 euro cash in beslag en ze vonden beperkte hoeveelheden drugs en een aantal flessen lachgas. Niemand van de aanwezigen werd gearresteerd, maar ze kregen wel allemaal een proces-verbaal vanwege inbreuken op de wet op de kansspelen. Ook de inbreuken tegen de verdovende middelen werden genoteerd. ppn