Waar is Jihadi George? Tot levenslang veroordeelde IS-terrorist zit plots niet meer in zijn Amerikaanse gevangenis

Waar is Alexanda ‘Jihadi George’ Kotey? Die vraag stellen talrijke media en nabestaanden van slachtoffers zich. Volgens het Amerikaanse gevangeniswezen is de man plots “niet meer in hechtenis”, en dat terwijl hij sinds april vorig jaar een levenslange gevangenisstraf uitzit.

Opmerkelijke vaststelling donderdag: volgens het Amerikaanse Federal Bureau of Prisons zit Alexanda Kotey niet meer in een gevangenis in de VS. “Not in BOP custody”, staat te lezen op de website. Met andere woorden: hij zit niet vast. De datum waarop hij vrijgelaten werd, is ‘unknown’. Niet bekend. Ook het waarom is onduidelijk.

(lees verder onder de foto)

© Federal Bureau of Prisons

Kotey is nochtans een van de bekendste veroordeelde terroristen ter wereld. Zijn naam zegt u wellicht niets, maar zijn bijnaam ongetwijfeld wel: Jihadi George. De 39-jarige Londenaar - al nam het Verenigd Koninkrijk hem zijn nationaliteit af - werd in april 2022 in de VS veroordeeld tot een levenslange celstraf voor het onthoofden en martelen van gijzelaars in Syrië tussen 2012 en 2015, feiten waarvoor hij zelf ook schuldig pleitte.

Woede

Die straf zat hij uit in de zwaarbewaakte Canaan-gevangenis in Pennsylvania. Dat dankt hij aan de minnelijke schikking waarmee hij akkoord ging. In ruil voor medewerking aan het onderzoek moest hij niet naar de ADX Florence-gevangenis in Colorado, die bekendstaat als het ‘Alcatraz van de Rockies’. Maar zes maanden later is van de man zit hij daar dus niet meer. Vermits hij nog niet opgedoken is op een ‘Most Wanted’-lijst van de FBI, lijkt hij niet ontsnapt. Is hij dan uitgeleverd aan het Verenigd Koninkrijk? Of toch van gevangenis veranderd? Het kan ook dat hij om medische redenen in het ziekenhuis opgenomen is: ook dan zou ‘not in custody’ staan op de website, bevestigde een woordvoerder. Het is dus afwachten. Voorlopig wil geen enkele regeringsinstantie duidelijkheid verschaffen. Bij Daily mail reageerden nabestaanden van de slachtoffers kwaad en vol onbegrip.

Jihadi George maakte deel uit van ‘The Beatles’ van de terreurgroep, een bijnaam die ze van de gijzelaars kregen op basis van hun Britse accent. Zij gijzelden goed tien jaar geleden minstens 27 personen en martelden en onthoofden veel van hen. Zij droegen maskers en doken op in de fameuze onthoofdingsvideo’s van IS.