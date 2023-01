Nieuwe stakingen aangekondigd bij Franse olieraffinaderijen

Vakbond CGT heeft opgeroepen tot verschillende dagen staking in de Franse petroleumsector. “Indien nodig” kan dat bij een van de acties ook leiden tot het stilleggen van de raffinaderijen, klinkt het in een persbericht dat de CGT-verantwoordelijke bij oliebedrijf TotalEnergies verstuurde. De vakbond wil de pensioenhervorming van de Franse regering aan de kaak stellen.

De stakingsoproep zal leiden tot een “daling van het debiet” en het “stopzetten van de leveringen”, verduidelijkt vakbondssecretaris Eric Sellini aan persbureau AFP.

CGT Petroleum roept op eerst 24 uur het werk neer te leggen op 19 januari, gevolgd door een 48 urenstaking op 26 januari. Vervolgens is er een oproep voor een staking van 78 uren dagen vanaf 6 februari. Die dag “zal aan de werknemers een verlengbare staking voorgesteld worden, met indien nodig een stopzetting van de installaties van de raffinaderijen”, klinkt het in een pamflet dat ook via de sociale media verspreid werd.

De acht belangrijkste vakbonden in Frankrijk waaronder CGT, organiseren op donderdag 19 januari een eerste nationale actiedag om te protesteren tegen de pensioenshervorming. Die eerste dag “moet het begin zijn van een krachtige mobilisatie”, kondigden ze dinsdag aan.

Vorig jaar leidde een staking bij de Franse raffinaderijen in het najaar tot grote brandstoftekorten. Door de acties die eind september startten en bijna een maand duurden, zaten heel wat Franse tankstations zonder brandstof. De stakingen waren opgestart door CGT. De andere vakbonden in de oliesector, CFE-CGC, FO et CFDT, houden zich aan de nationale stakingsoproep van 19 januari.

De Franse regering besliste om de wettelijke pensioenleeftijd te verhogen van 62 jaar naar 64 jaar tegen 2030. Om een volledig pensioen te kunnen ontvangen, zullen werknemers bovendien vanaf 2027 43 jaar gewerkt moeten hebben.