Hanne en Stijn Desmet zijn dit weekend op EK grootste concurrenten van Nederlandse trainingsmaatjes: “We babbelen er onderling niet over, ik zou niet weten hoe”

In een gloednieuw wit schaatspak jagen Hanne (26) en Stijn (24) Desmet vanaf vrijdag in Polen op EK-medailles, maar eigenlijk had hun outfit naast Belgische accenten ook een vleugje oranje verdient. Het klein bulldozerke en de lefgozer uit Mechelen werden in Nederland klaargestoomd voor de wereldtop en zijn ondertussen zo goed geworden dat onze noorderburen zenuwachtig worden.

2022 was het meest succesvolle jaar ooit voor de Belgische schaatssport. Uithangbord Bart Swings veroverde een olympische en Europese titel op de massastart, kunstschaatster Loena Hendrickx dartelde naar WK-zilver en in het shorttrack schreven zus en broer Hanne en Stijn Desmet geschiedenis met drie keer brons op de Winterspelen en het WK. Al dat zwart-geel-rode eremetaal had echter een flinke oranje glans. Door gebrek aan deftige ijspistes, trainingspartners, coaches en/of budget in eigen land trokken onze vier wereldtoppers noodgedwongen naar onze schaatsgekke noorderburen.

Grootgebracht in Heerenveen

Hanne en Stijn Desmet wonen en trainen al sinds 2018 in het Friese Heerenveen. Zes jaar lang draaien ze als enige buitenlanders elke dag rondjes met het kruim van de Nederlandse selectie, een samenwerking die afgelopen zomer werd verlengd tot de Winterspelen van 2026. “Voor onze ontwikkeling is Nederland superbelangrijk geweest”, zegt Hanne Desmet. “We zijn héél blij dat we kunnen blijven, ook al is er in de staf veel veranderd.”

Zo vertrok met Pieter Gysel, de Belgische bondscoach die ook dienstdeed als Nederlands assistent-bondscoach, de belangrijkste vertrouwenspersoon van broer en zus Desmet. Een flinke aderlating. Sinds dit seizoen worden onze landgenoten in Heerenveen gecoacht door de Nederlandse assistent-bondscoach Annie Serrat en vallen ze tijdens wedstrijden onder Ingmar van Riel. Ook een Nederlander, maar wel Belgisch bondscoach. En vanuit Hasselt vooral aan het werk met de andere Belgische shorttrackers.

© Niels de Vries

Hup Holland Hup in België. Maar dat brengt ook spanningen met zich mee. Waren Stijn en Hanne Desmet aanvankelijk nog die kleine en bescheiden Belgjes die aanschurkten tegen de subtop, dan graaien ze sinds vorig jaar overal medailles voor de neus van de Nederlanders weg. Allebei zijn ze ondertussen de tweede Europeaan op de wereldranglijst, telkens na een Nederlandse trainingspartner (Suzanne Schulting en Jens van ’T Wout). De Belgische gemengde aflossingsploeg is na Zuid-Korea en China zelfs derde van de wereld, één plek hoger dan onze noorderburen.

“Dat we binnen ons eigen trainingsgroepje strijden om dezelfde medailles zorgt niet altijd voor de leukste sfeer”, bekent Hanne Desmet. “Suzanne en Xandra (Schulting en Velzeboer, red.) gaan dit weekend net als ik voor goud. Maar op wedstrijden trek je jezelf niet aan wie je tegenstander is. Iedereen weet wel dat dit de stand van zaken is. Ik babbel er ook niet over met de Nederlandse meisjes. Ik zou niet weten hoe?” Broer Stijn beaamt: “Het blijft een beetje bizar: constant samen trainen en vervolgens tegenstanders zijn. Maar iedereen beseft ook dat het op termijn loont om een goede teamgenoot te zijn en elkaar consistent vooruit te helpen.”

Bulldozerke en lefgozer

Teamgenoten of niet, België-Holland zal vanaf vrijdag hard tegen onzacht zijn op de piste van het Poolse Gdansk. “Ik sta bekend als een klein bulldozerke, dat soms dwars door tegenstanders rijdt. Met af en toe een diskwalificatie tot gevolg”, zegt Hanne. “Stijn is de grootste lefgozer, die mooi rond zijn opponenten gaat.” Die tegengestelde tactieken moeten komend weekend verschillende EK-medailles opleveren. “De 500, 1.000 en de 1.500 meter: we willen overal op het podium staan. Maar een gouden medaille op de gemengde aflossing zou het allermooiste zijn.”

© Niels de Vries

Een medaille zou de deur openzetten voor financiële ondersteuning van het Belgische mixed relay-project, waar de atleten zelf veel energie insteken zonder daarvoor budget te krijgen. Op dat vlak was er woensdag al goed nieuws: de Belgische Snelschaatsfederatie hengelde met de Nationale Loterij eindelijk een sponsor binnen. Al waren Stijn en Hanne Desmet daar niet van op de hoogte. “Ik merkte dat het logo van Lotto op onze nieuwe witte schaatsoutfits staat. We hebben daar verder niks van gehoord. Al moet ik wel zeggen dat onze Belgische omkadering er de voorbije jaren flink op vooruit is gegaan. Dat is positief voor de toekomst.”