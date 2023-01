Samen buurten en samen koken bij Warm Hart in Houthalen

Houthalen-Helchteren

Met zijn tienen waren ze bij Warm Hart woensdagmorgen druk in de weer voor de bereiding van bloemkoolsoep en een quiche van witloof met zalm. Philippe Ramaekers was die dag chef-kok van dienst. “We hebben niets moeten aankopen, alle ingrediënten hebben we gekregen. Straks eten we alles samen op. Want het gaat ook om gezellig samen te buurten.”

Ondersteuner Reinhilde Custermans vervolgt: “Deze werkgroep ‘Buurten’ bespreekt elke maand een activiteit die hen dichter bij elkaar brengt. Vandaag is het samen koken. Ze leren zo niet allen samen te werken maar ook het woord te voeren op vergaderingen met respect voor elkaar.”

Vrijwilliger Ivo Vandessel legt uit waarom er gekozen werd voor witloof en bloemkool. “Het zijn twee groenten die minder gekozen worden in onze sociale kruidenier. Wellicht heeft het te maken met een andere eetcultuur. Het aantal gezinnen dat een beroep doet op onze wekelijkse verse groenten is in een jaar tijd verdubbeld. Dat heeft niet alleen te maken met ons aanlokkelijk aanbod in deze crisistijd, maar ook met een vlottere doorstroming van nieuwe mensen dankzij een betere samenwerking met onze partners.” jli