Snookericoon Mark Williams wordt op de Masters aangevallen door een bij en dat levert fantastische beelden op

Mark Williams neemt het donderdag in een echte klassieker op tegen Ronnie O’Sullivan, in de kwartfinale van de Masters. Een clash tussen twee generatiegenoten, samen goed voor tien wereldtitels. Vraag is of Williams al hersteld is van de aanval van… een bij.

‘The Welsh Potting Machine’ nam in de eerste ronde makkelijk de maat van David Gilbert, die de geschorste Yan Bingtao verving. In het achtste frame lag het spel echter even stil omdat er een bij rondvloog in het Alexandra Palace. Williams had het er niet mee en begon allerhande bewegingen te maken om het insect de baas te blijven. Het leverde fantastische beelden op.

“Tegen Ronnie wordt het geweldig”, zei Williams na afloop. “Met 2.500 man in de zaal zal de sfeer vast fantastisch worden. Er zullen ongeveer drie mensen in de zaal zijn die voor mij zullen zijn, maar dat maakt me weinig uit. Ik ga mijn best doen en dan zien we wel waar het schip strandt.”

O’Sullivan schakelde in de eerste ronde Luca Brecel uit met 6-1. De Masters telt niet mee voor de wereldranglijst en is vooral een prestigetoernooi tussen de beste 16 spelers van de wereld.