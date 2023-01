Man wast Tesla voor hij op zakenreis vertrekt en vindt maand later beschimmelde auto terug

Een man trok in september op zakenreis en liet daarbij zijn Tesla achter in een garage in Ankara, Turkije. Maar toen hij een maand later terug in zijn wagen wilde stappen, kon hij zijn ogen niet geloven: de binnenkant van zijn wagen stond vol met schimmel. “Elon Musk, waar is mijn refund”, grapte hij woensdag nog, toen zijn video plots veel werd bekeken.