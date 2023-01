Fredberg en Riemer scoren punten, maar neteligste kwestie werd ontweken: reconstructie van de supportersmeeting bij Anderlecht

Anderlecht had woensdagavond een meeting met een uitgebreide supportersdelegatie. De fans zijn boos en eisen (nog steeds) het ontslag van voorzitter Wouter Vandenhaute die niet aanwezig was. De Deense CEO Jesper Fredberg en coach Brian Riemer maakten wel een goeie indruk met hun visie. Wij zochten uit wat er echt gezegd is. “We willen de cultuur van Anderlecht niet veranderen. Wel meer intensiteit brengen.”