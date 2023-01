Loting Australian Open: David Goffin moet tegen Franse qualifier, Elise Mertens moet meteen stevig aan de bak

Zizou Bergs (ATP 131) is de tweede Belgische man op de hoofdtabel in Melbourne. Hij verzekerde zich van een ticket via de kwalificaties en treft de 27-jarige Serviër Laslo Djere (ATP 70). Die versloeg de 23-jarige Bergs in 2021 in het Zwitserse Gstaad in hun enige eerdere ontmoeting (6-2, 4-6, 6-2), weliswaar op gravel.

De Spaanse titelverdediger Rafael Nadal (ATP 2) is het eerste reekshoofd. Hij start tegen de Brit Jack Draper (ATP 40). Negenvoudig winnaar Novak Djokovic (ATP 5) is als vierde reekshoofd ingedeeld in andere tabelhelft. De Serviër opent tegen de Spanjaard Roberto Carballes Baena (ATP 75).

Vier Belgische vrouwen nemen deel aan het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. Belgiës nummer 1 Elise Mertens (WTA 27), het 26e reekshoofd, trof het niet en komt de baan op tegen de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 58). De voormalige nummer 1 van de wereld en tweevoudig grandslamkampioene, in 2020 finaliste in Australië, versloeg de Limburgse in hun twee vorige confrontaties, in 2016 op de US Open en 2021 in Dubai.

Alison Van Uytvanck (WTA 70) krijgt de Tsjechische tweevoudig Wimbledonlaureate Petra Kvitova (WTA 16), het vijftiende reekshoofd, voorgeschoteld. In de onderlinge duels staat het 1-1. Van Uytvanck won hun laatste ontmoeting, in 2021 op de Olympische Spelen in Tokio.

© BELGA

Maryna Zanevska (WTA 87) moet in de eerste ronde de baan op tegen het Russische negende reekshoofd Veronika Kudermetova (WTA 9). Die won hun twee vorige duels, waaronder een op de US Open van vorig jaar. Ysaline Bonaventure (WTA 92) speelt in haar eerste ronde tegen het Russische negentiende reekshoofd Ekaterina Alexandrova (WTA 20). In 2019 won de Russin in Rosmalen van de Luikse.

De Australische Ashleigh Barty won het toernooi vorig jaar maar zette inmiddels een punt achter haar carrière (en is zwanger). De Poolse Iga Swiatek (WTA 1) is het eerste reekshoofd en start tegen de Duitse Jule Niemeier (WTA 68).