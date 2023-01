Van WK-stunt met Saoedi Arabië naar de Rode Duivels? Hervé Renard ontkent dat hij zijn kandidatuur instuurde

Er liepen de voorbije weken een heleboel CV’s binnen bij de Belgische voetbalbond. De positie van bondscoach van de Rode Duivels is dan ook gegeerd. Maar de kandidatuur van Hervé Renard zit daar, volgens Hervé Renard zelf, niet bij.

De Fransman stuntte op het voorbije WK met Saoedi Arabië tegen de latere wereldkampioen Argentinië. In de groepsfase werd het 2-1, maar de tweede rond werd niet gehaald. Renard ligt nog onder contract in de oliestaat - waar hij drie jaar aan de slag is - maar zou daar naar eigen zeggen onderuit kunnen.

Maar Renard plaatste donderdag de volgende tweet: “Het nieuws dat suggereert dat ik een kandidatuur indiende om het Belgische nationale team te gaan coachen, is volledig onjuist.”