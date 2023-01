Ruim 20.000 aanvragen voor verwarmingspremie nog niet afgehandeld

De federale verwarmingspremie werd normaal tussen april en juli 2022 automatisch uitbetaald door de energieleverancier. Wie in augustus zijn 100 euro nog niet had ontvangen, kon tot 17 november een aanvraag indienen bij de FOD Economie. Die kreeg in totaal zo’n 264.500 aanvragen binnen. Daarvan moeten er nog 20.493 (8 procent) behandeld worden.

Die zullen waarschijnlijk niet allemaal goedgekeurd worden. Van de reeds behandelde aanvragen bleek 57 procent onterecht. “Heel wat burgers dienden een aanvraag in, terwijl er toch al een automatische afrekening gebeurde. Ze hadden het niet goed gezien of een andere persoon van het huishouden had wel al een premie ontvangen. Daarnaast waren er ook heel wat aanvragen voor professionele contracten of tweede woonsten”, aldus Lien Meurisse, woordvoerster van de FOD.

Alle openstaande aanvragen werden reeds behandeld door de FOD, die nu op feedback wacht om de resterende aanvragen correct te kunnen afhandelen. “Het gaat bijvoorbeeld om contracten waarbij we niet weten of het om een tweede woonst gaat of om een professioneel contract. We weten dus niet of we de aanvraag kunnen aanvaarden of moeten weigeren.”

De federale verwarmingspremie is niet te verwarren met het basispakket energie van november en december.