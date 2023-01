Belgische darters doen het uitstekend in strijd om profstatuut: 16 landgenoten naar finalefase van “helse” Q-School

Vanaf donderdag is het ‘money time’ in het Duitse Kalkar. De komende vier dagen strijden 128 darters om veertien ‘tourkaarten’ voor de Pro Tour, het topniveau in het darts waar onder anderen Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts actief. Daarbij zijn zestien Belgen.

Profdarter ben je niet voor eeuwig als je niet presteert. Elk jaar zijn er 128 spelers met een toelatingsbewijs voor de zogenaamde Pro Tour, de eerste klasse van het darts. Die mogen meedoen aan de dertig Players Championships (vloertoernooien) en hebben de kans om zich te plaatsen voor de grotere toernooien. Die ‘tourkaart’ is echter slechts twee jaar geldig, tenzij je binnen die periode in de top 64 geraakt. Als je niet langer bij de beste 64 darters hoort, wacht de helse Q-School. Het meerdaags toernooi in januari waar verschillende tourkaarten worden uitgedeeld.

Liefst 52 landgenoten schreven zich daar dit jaar voor in. Omdat er in totaal 449 aan het Europese toernooi (want er is ook een Britse versie, met dertien ‘tourkaarten’ op het spel) werd alles verdeeld in twee fases. Het komt er in de eerste fase op aan om je te plaatsen voor een kwartfinale. Lukte dat, dan mocht je meteen naar de finalefase. Lukte dat niet, dan moest je zo veel mogelijk wedstrijden winnen en ging je door op basis van een ranking.

Uiteindelijk staan er zestien Belgen in de finalefase, van 12 tot 15 december. Enkel Nederland doet beter, Duitsland telt ook nog zestien kandidaten. Kenny Neyens was al zeker omdat hij vorig jaar uitstekend presteerde op de Challenge Tour. Maar zijn er dus ook bij: Andy Baetens, Robbie Knops, Steven Strobbe, Davyd Venken, Stefaan Henderyck, François Schweyen, Jody Tobback, Kevin Van Wauwe, Jeroen Caron, Ronny Huybrechts, John Desreumaux, Remo Mandiau, Kevin Blomme, Cedric Rayan en Luc Snels.

Het plan voor de komende vier dagen: de vier dagwinnaars pakken een tourkaart, de andere tien toegangsbewijzen worden uitgedeeld op basis van een ranking. Daarbij telt één zege voor één punt. De tien met de meeste punten na vier dagen pakken ook een tourkaart.