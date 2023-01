Politie staakt ontruiming Lützerath tot donderdagochtend

De Duitse politie is in de nacht van woensdag op donderdag toch gestopt met het verwijderen van activisten uit het bezette ‘bruinkooldorp’ Lützerath. Een woordvoerder van de politie zei tegen het Duitse persbureau DPA dat agenten niet van plan zijn om gebarricadeerde huizen binnen te gaan. Wel blijven agenten ter plaatse.

Volgens een woordvoerster van de Nederlandse activisten die naar Lützerath zijn afgereisd, kondigde de politie woensdagavond nog aan ’s nachts door te gaan met het verwijderen van mensen. De bekende Duitse klimaatactiviste Luisa Neubauer sprak haar onvrede uit over deze aankondiging. Het voortzetten van de ontruimingsactie in het donker is “gevaarlijk, provocerend en escalerend”, zei Neubacher op Twitter.

De Duitse politie is woensdag begonnen met de ontruiming van Lützerath, nadat agenten een dag eerder al waren begonnen met het opruimen van de barricades rond het dorp. Al ruim twee jaar is het dorp bezet in een poging afgraving van de grond onder Lützerath voor de winning van bruinkool te voorkomen.

Vele honderden activisten bezetten het dorp. Ruim tweehonderd mensen zijn woensdag volgens de politie “vrijwillig” vertrokken, maar een vergelijkbaar aantal mensen houdt nog steeds stand. Zij zitten onder meer in moeilijk bereikbare hutten en gebouwen.