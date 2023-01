Boek prins Harry meer dan 1,4 miljoen keer verkocht in één dag

De ruim 500 bladzijden tellende autobiografie Spare maakt daarmee de beste start ooit voor een non-fictieboek van de uitgeverij, klinkt het. Ter vergelijking: het boek van Barack Obama, A Promised Land, ging op de eerst dag 887.000 keer over de toonbank.

Er waren 2 miljoen exemplaren gedrukt van Spare, maar er is al een tweede druk op komst. Het boek is daarnaast vertaald in zestien talen. In het Nederlands is het verschenen als Reserve.