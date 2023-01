Rockgitarist Jeff Beck (78) overleden

Jeff Beck, een van de meest invloedrijke rockgitaristen, is overleden op 78-jarige leeftijd. Dat is bekendgemaakt op zijn Twitterpagina. Hij bracht in juli met Johnny Depp nog een album uit.

“Namens zijn familie delen we met diepe droefheid het nieuws van het overlijden van Jeff Beck”, luidt de verklaring op Twitter. “Nadat hij plots bacteriële meningitis had opgelopen, is hij gisteren (dinsdag, red.) vredig ingeslapen. Zijn familie vraagt om privacy terwijl ze dit enorme verlies verwerken.”

Beck - een perfectionist in de studio - ontving in zijn carrière verschillende Grammy’s voor zijn instrumentale prestaties en werd ook tweemaal opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame, een museum gewijd aan de geschiedenis van beroemde of invloedrijke rock-‘n-rollmusici.

Jeff Beck en Johnny Depp — © ISOPIX

De passie voor gitaar had Beck al sinds zijn tienerjaren, maar hij werd pas echt beroemd toen hij in 1965 lid werd van de Yardbirds, waar hij Eric Clapton verving. Nadien vormde hij samen met zanger Rod Stewart de Jeff Beck Group. Hij bracht afgelopen juli nog met acteur Johnny Depp het album ‘18’ uit.