Invallers De Bruyne en Haaland kunnen bekeruitschakeling Manchester City tegen Southampton en Roméo Lavia niet voorkomen

Romeo Lavia en Southampton hebben in de kwartfinales van de Engelse League Cup voor een stunt gezorgd. Het hield in eigen huis stand tegen Manchester City - dat zonder zijn sterren aan de wedstrijd begon - en won uiteindelijk met 2-0. Romeo Lavia maakte het uur vol.

Bij Manchester City begonnen vedetten Kevin De Bruyne en Erling Haaland op de bank, maar met onder meer Jack Grealish, Julian Alvarez en Phil Phoden had de landskampioen toch nog heel wat weelde tussen de lijnen lopen. Southampton liet zich niet intimideren en had genoeg aan een dolle vijf minuten met doelpunten van Sekou Mara (23’) en Moussa Djenepo (28’, ex-Standard) in de eerste helft om een stunt klaar te spelen. Onze landgenoot Roméo Lavia krijgt de assist voor het tweede doelpunt achter zijn naam, al had Djenepo wel nog veel werk.

The Saints hielden, ondanks de inbreng van De Bruyne, bij de rust, en Haaland, na tien minuten in de tweede helft, stand en bekeren zo verder. In de halve finale neemt Southampton het op tegen Newcastle United.

Mangala stoot door

In de andere kwartfinale van de avond haalde Orel Mangala het met Nottingham Forest na strafschoppen van Wolverhampton. Beide ploegen scoorden een keer in de reguliere speeltijd, maar met vier treffers tegenover drie in de strafschoppenreeks trok de ploeg van Mangala aan het langste eind.