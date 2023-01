Eerste nieuwe #LikeMe-nummers uitgebracht

Een groepsnummer en een solo van Camille. Het zijn de eerste twee nummers die de cast van #LikeMe in een nieuw jasje heeft gestoken. De Ketnet-serie staat erom bekend elke aflevering twee musicalnummers te brengen, telkens bewerkingen van Belgische of Nederlandse nummers.

Het groepsnummer, ingezongen door de personages Caro, Vince, Emma, Yemi en Maria, is een nieuwe versie van Optimist, een nummer van zanger Christoff dat in 1998 uitkwam.

Het solonummer dat door Camille werd ingezongen, is een cover van België (Is er leven op Pluto) van de Nederlandse groep Het Goede Doel. Dat nummer kwam in 1982 voor het eerst uit.

De twee nummers zullen allebei verschijnen in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen.

(sgg)