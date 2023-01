Bondsparket brengt Gert Vande Broek aan het wankelen, kan hij na dit verdict aanblijven als bondscoach bij Yellow Tigers?

In december 2021 kwam Gert Vande Broek, sinds 2008 bondscoach (en nog veel meer) in het vrouwenvolleybal, onder vuur te liggen. In een VRT-programma getuigden drie ex-internationals over de brutale manier waarop hij hen zou behandeld hebben. Die ophef leidde tot een onderzoek van het Bbondsparket, dat het voorbije jaar tientallen getuigen hoorde – voornamelijk atletes maar ook andere mensen uit de entourage . Een aanzienlijk aantal speelsters van drie, vier generaties (de huidige inbegrepen) laakten volgens insiders niet alleen zijn agressieve aanpak, maar viseerden ook de manier waarop VdB door zijn vele functies een ongezonde machtspositie had uitgebouwd. Vande Broek fungeerde niet alleen als bondscoach (sinds 2008), maar was onder meer ook actief bij topklasser Kieldrecht, op het kabinet van sportminister Philippe Muyters, bij de KU Leuven en bij de volleybalbond.

Hypergevoelige tijden

De grote vraag na deze uitspraak is of Vande Broek als bondscoach kan blijven functioneren. In een tijd die hypergevoelig is aan allerlei vormen van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag maakt de conclusie van het bondsparket de positie van de 56-jarige Limburger behoorlijk wankel. Voor alle duidelijkheid: van fysiek of seksueel grensoverschrijdend gedrag is geen sprake in dit dossier.

In de fall-out van de VRT-uitzending had Volley Vlaanderen zich nog vierkant achter de geviseerde bondscoach geplaatst, maar dit rapport kan de situatie grondig wijzigen. Nogal wat getuigen loofden naar verluidt wel zijn vakkennis en tactische inzicht, maar viseerden tegelijkertijd zijn brutale en vernederende aanpak, die tot een angstklimaat leidde.

Het persbericht van Volley Vlaanderen vermeldt dat de tuchtraad zich zal “beraden over een eventuele disciplinaire sanctie”, maar de slotzin uit het rapport van het bondsparket zelf klinkt een stuk scherper: “Het Bondsparket zal deze zaak aanhangig maken bij de bevoegde kamer van de Tuchtraad om aldaar een passende disciplinaire sanctie te vorderen jegens Gert Vande Broek.”

Beste resultaat ooit

Onder Vande Broek kende het Belgisch vrouwenvolleybal de afgelopen tien jaar aanzienlijke successen, met onder meer een derde plaats op het EK 2013. Vorig jaar op het WK eindigden de Tigers negende, het beste resultaat ooit. Dat toen talenten afgezegd hadden, gaf al aan hoe omstreden de bondscoach wel was. Sommigen lieten toen al verstaan dat ze zich onder een nieuwe leidsman wel zouden engageren voor de nationale ploeg.

Vande Broek zelf wenste alleen maar kort te reageren. “Ik heb kennis genomen van het verslag van het bondsparket en ben tevreden dat het dossier nu in handen komt van de tuchtraad. Ik behoud er alle vertrouwen in dat ik voor de raad mijn onschuld zal kunnen aantonen.” Op onze vraag of hij bereid zou zijn om excuses aan te bieden kwam geen reactie.