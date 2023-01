Real Madrid stoot na strafschoppen tegen Valencia door naar finale Spaanse Supercup, Eden Hazard hele wedstrijd op de bank

Real Madrid heeft Valencia geklopt na strafschoppen in halve finale van de Spaanse Supercup in de Saoedische hoofdstad Riyad. Na verlengingen stond het nog 1-1, waarna Real in de strafschoppenreeks met 4-3 aan het langste eind trok. De finale volgt zondag, tegen de winnaar van het duel tussen Real Betis en Barcelona donderdag.

Karim Benzema opende in de eerste helft de score vanop de stip, nadat hij de penalty zelf had uitgelokt. Al zijn tiende doelpunt voor Real Madrid dit seizoen, maar meteen bij de start van de tweede helft kwam Valencia al langszij via Samuel Lino. Nog geen halve minuut waren beide ploegen uit de kleedkamer toen Lino een sterke Thibaut Courtois verschalkte op een voorzet aan de tweede paal.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de reguliere speeltijd bleef het 1-1 en ook in de verlengingen werd er niet meer gescoord. Uiteindelijk trok Real Madrid toch aan het langste eind na penalty’s. Courtois was achteraf de held dankzij een gestopte strafschop. Eden Hazard bleef een hele wedstrijd aan de bank gekluisterd.