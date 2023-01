Nipte maar straffe zege van Roeselare in Champions League volleybal, Maaseik neemt optie op kwartfinale CEV Cup

Na een marathonpartij gevechtsvolleybal op Champions League-niveau won Roeselare in Tours met een nipte 2-3. Daarmee blijft Knack in de run voor de achtste finale op het hoogste niveau en zijn de West-Vlamingen nu al zeker om Europees verder te bekeren in de CEV Cup. Setstanden: 23-25, 26-24, 23-25, 30-28, 9-15

In de tiebreak bleef Roeselare op niveau terwijl Tours zowel aanvallend als in receptie in de fout ging.

Menen is uitgeschakeld

Menen heeft woensdag ook zijn vijfde wedstrijd in de Champions League volleybal verloren. Tegen het Italiaanse Trentino, drievoudig winnaar van de Champions League en vorig jaar runner-up, werd het 0-3 (15-25, 19-25, 16-25).

De vijfde nederlaag zonder setwinst betekende de mathematische uitschakeling voor de Belgische kampioen. In de slotwedstrijd tegen het Tsjechische Karlovarsko kan over twee weken enkel nog de eer gered worden. Trentino gaat met het maximum van vijftien punten aan de leiding in groep D.

Maaseik neemt optie op kwartfinale in CEV Cup

In de play-off-ronde van de CEV Cup volleybal heeft Maaseik woensdag met 3-1 gewonnen van het Tsjechische Ceske Budejovice. De setstanden waren 25-22, 20-25, 25-17 en 25-22. De terugwedstrijd volgt over twee weken in Tsjechië. De winnaar treft in de kwartfinales een van de minst goede nummers drie uit de Champions League.

Gentse vrouwen lijden 3-2 nederlaag in Spanje

In de achtste finales van de CEV Cup voor vrouwenteams heeft Gent woensdag zijn heenwedsrijd bij het Spaanse Kiele Socuellamos met 3-2 verloren. Het gaf daarbij een 0-2 voorsprong uit handen. De setstanden waren 20-25, 23-25, 25-15, 25-19 en 15-13. De terugwedstrijd wordt volgende week woensdag gespeeld.

De winnaar van het duel ontmoet in een play-off ronde het Spaanse Gran Canaria of het Poolse Budowlani Lodz om een kwartfinale tegen een team dat uit de Champions League komt. Gran Canaria won zijn heenwedstrijd tegen Lodz met 3-1 (20-25, 25-10, 25-21, 25-22).

Asterix Avo neemt optie op kwartfinale Challenge Cup

Asterix Avo Beveren heeft woensdag in de heenwedstrijd van zijn achtste finale in de Challenge Cup voor vrouwenteams een 1-3 zege geboekt bij het Griekse Aris Saloniki. De setstanden waren 22-25, 25-21, 23-25 en 23-25. De terugwedstrijd wordt volgende week woensdag gespeeld.

Bij winst geeft de Belgische kampioen om een plaats in de halve finales het Portugese Kairos Ponta Delgada of het Roemeense CSM Lugoj partij. Zij spelen hun heenwedstrijd donderdag.