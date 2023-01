Scherper Antwerp slaat al na 50 minuten Genkse bekerdroom aan diggelen

Het venijn zat voor KRC Genk woensdagavond verrassend in de start, na amper twee minuten mocht een kansloze Vandevoordt de bal al uit zijn netten vissen. De eerste kans was nochtans voor de thuisploeg. Maar nadat Butez een scherpe voorzet van Paintsil onschadelijk had gemaakt en Cuesta er niet in slaagde om de counter eruit te halen, sloeg Antwerp dodelijk toe. Stengs stak het veld over en bediende op het juiste moment Janssen, die de bal van dichtbij in het dak van het doel joeg: 0-1.

© BELGA

Cuesta laat gelijkmaker liggen

De competitieleider was even van zijn melk en grossierde onder Antwerpse druk in balverlies. De bezoekers vonden op hun beurt te makkelijk een bijzonder actieve Stengs in de opbouw. Zo werd het een loodzwaar openingskwartier, al kwam Racing na 17 minuten ei zo na langszij op een van de vele - door Van Bommel gevreesde - hoekschoppen. Trésor vond het hoofd van Cuesta maar die vergat tot twee keer toe een tweede keer in vier dagen te scoren. Doelman Butez redde spectaculair de eerste kopstoot, Muja haalde de rebound van de lijn.

© BELGA

Knock-out na 50 minuten

KRC Genk eiste daarna wel de bal op maar stapelde te veel slordigheden op om gevaar te creëren. Op slag van rust kreeg de thuisploeg nog een tweede optater. Een afgeweerde hoekschop werd door Alderweireld opnieuw voor doel gebracht. Opnieuw miste Cuesta zijn interceptie, nu trapte de wederoptredende De Laet het leer strak tegen te netten: 0-2.

Een scherper Antwerp startte zo de tweede helft in een zetel. Die voelde na amper vijf minuten nog een stuk comfortabeler aan. Op een knap steekballetje van Ekkelenkamp demonstreerde Balikwisha overhoeks de rood-witte efficiëntie: 0-3.

© BELGA

Focus op titelstrijd

Nee, dit was niet het avondje van KRC Genk, Arteaga illustreerde het met een knal tegen de deklat. Wouter Vrancken pakte, ook anticiperend op het drukke programma, uit met een drievoudige wissel. Tegelijkertijd kreeg Sor de kans om zijn nieuwe ploegmaats te leren kennen, op een afleggertje van Castro verloor hij zijn evenwicht in de afwerking.

Maar een wedstrijd werd deze kwartfinale niet meer. De Genkse bekerdroom spatte op een collectieve offday uiteen. De volledige focus kan naar de titelstrijd, waar zaterdagavond al een thuismatch tegen Zulte Waregem wacht. De start van een drieluik (in zes dagen) dat ook nog de verplaatsingen naar Westerlo en Eupen bevat. Een unieke kans om deze opdoffer te verwerken en de comfortabele leiderspositie te consolideren.

KRC GENK: Vandevoordt - Munoz, Cuesta, McKenzie, Arteaga - Hrosovsky, Heynen - Paintsil, El Khannouss, Trésor - Onuachu.

ANTWERP: Butez - De Laet, Alderweireld, Pacho, Avila - Vermeeren, Stengs - Muja, Ekkelenkamp, Balikwisha - Janssen.

VERVANGINGEN: 56’ El Khannouss, Trésor en Munoz door Castro, Sor en Preciado, 67’ Onuachu door Samatta, 69’ Balikwisha door Bataille, 75’ Janssen, Muja en Ekkelenkamp door Frey, Nsimba en Scott, 77’ Heynen door Ouattara, 86’ De Laet door Fischer.

DOELPUNTEN: 3’ Janssen 0-1, 42’ De Laet 0-2, 50’ Balikwisha 0-3.

GELE KAARTEN: 39’ Munoz (obstructie), 60’ Paintsil (zwaaiende arm), 79’ Stengs (bewuste trap).

TOESCHOUWERS: 11.041.

SCHEIDSRECHTER: Erik Lambrechts.