VERSLAGEN INHAALSPEELDAG. Sporting weer onderuit, Termien in top drie, Biesen en Juve B scoren vlot

Terwijl Hades in de derby tegen Tongeren een achtste zege op rij boekte, zit Sporting Hasselt in de hoek waar de klappen vallen. Belisia en Termien (dat zo de top drie binnen sluipt) wonnen wel. In de provinciale reeksen scoorden KMR Biesen (zevenmaal) en Juve Hasselt B (acht keer) vlotjes. Lees hier alle verslagen over de inhaalwedstrijden in de Limburgse voetbalreeksen van woensdagavond.