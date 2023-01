Geen historische halve finale voor STVV: Kanaries verzuipen aan de Gaverbeek

Het bekeravontuur van STVV viel letterlijk en figuurlijk in het water op het veld van Zulte Waregem. In een tumultueuze kwartfinale werden de Kanaries genekt door de aalvlugge Fadera en een vroege rode kaart voor doelman Schmidt.

De eerste halve bekerfinale in twintig jaar tijd, dat stond er op het spel voor de Kanaries. Dat historische moment wilde de geel-blauwe aanhang niet missen. Het bezoekersvak liep bijgevolg aardig vol aan de Gaverbeek, lovenswaardig voor een verre verplaatsing op een kille woensdagavond in januari.

Het enthousiasme van de meegereisde fans kreeg na welgeteld 45 seconden echter al een ferme deuk. Op een hoge bal richting het doel van Schmidt kwam de Japanse doelman wel erg ver uit om de doorgebroken Ramirez af te stoppen. Op de hoek van de zestien was de Spanjaard een fractie sneller op de bal, waardoor Schmidt niet anders kon dan hem tegen het gras werken. Ref Boucaut twijfelde niet en graaide naar zijn achterzak: rood en STVV verder met z’n tienen.

© BELGA

Knotsgekke openingsfase

Symbolisch genoeg was de regen dan met bakken uit de lucht beginnen te vallen. Een dubbele koude douche dus voor de Kanaries, in het bijzonder voor Daniel Schmidt en voor Olivier Dumont. Die laatste werd geslachtofferd bij zijn basisdebuut dat … één minuut duurde. De valse start van STVV leek niet veel later op een horrorstart uit te draaien toen Vormer mocht aanleggen in de zestien. Het schot van de Nederlander spatte uiteen op de arm van Hayashi: strafschop voor Zulte Waregem.

Jo Coppens had dan nog geen bal moeten pakken maar mocht zich dus meteen onderscheiden. Dat deed de invallersdoelman ook, hij pakte de zwak getrapte elfmeter van Gano en werd als held gevierd door zijn medemaats. En de meegereisde fans? Die tankten weer moed. De knotsgekke openingsfase kreeg nog een extra episode toen plots de lijnrechter met een blessure van het veld moest. Vierde ref Wim Smet snelde naar de kleedkamers en wierp zich op als redder van dienst.

© BELGA

Nadat Gano eerst nog een niet te missen kans de nek om wrong trachtten de Kanaries vast te houden aan hun beproefde recept. De boel dichtgooien dus, en hopen op een scherpe tegenprik. Het leverde ei zo na een doelpunt op, maar Bossut kon de schuiver van Bruno nog net in hoekschop werken.

Op slag van rust plooiden de Kanaries dan toch onder het numerieke overwicht. Gano hield Janssens aan de praat en legde het leer perfect in de loop van Fadera. De linksbuiten van Esseve schoof de bal onder Coppens in doel, 1-0 was ook de ruststand.

Tweede penalty

Met die krappe achterstand was alles nog mogelijk, en de Kanaries gaven zich allerminst gewonnen bij de start van de tweede helft. Boya poeierde een vrijschop op de vuisten van Bossut en het geloof groeide. Tot Coppens wild in de voeten van de doorgebroken Fadera dook en Boucaut een tweede keer naar de stip wees. Dit keer zette Vormer zich achter de bal en vloog die wél binnen. Coppens zat er nog dichtbij, maar de 2-0 stond op het bord en de wedstrijd was gespeeld.

Met de moed der wanhoop trachtte Bernd Hollerbach het tij nog te keren met een driedubbele wissel, maar in de laatste twintig minuten werd er meer waterballet gespeeld dan gevoetbald op de verzopen grasmat. De geel-blauwe dromen over een tripje richting Heizel mogen nog minstens een jaar de koelkast in, de Kanaries kunnen zich nu voluit op de strijd om play-off 2 richten. Die zetten ze zaterdag verder aan de Kehrweg tegen Eupen.

© BELGA

ZULTE WAREGEM: Bossut – Thiam, Derijck, Lopez – Ciranni, Sissako, Vormer, Miroshi – Ramirez, Gano, Fadera.

STVV: Schmidt – Hashioka, Janssens, Leistner, Al-Dakhil, Bocat – Boya, Okazaki, Dumont – Hayashi, Bruno.

VERVANGINGEN: 5’ Dumont door Coppens; 66’ Janssens door Bauer; 66’ Okazaki door Smets; 66’ Bruno door Koita; 68’ Vormer door Rommens; 68’ Fadera door Ndour; 78’ Gano door Offor; 78’ Thiam door Sormo; 78’ Leistner door Teixeira; 86’ Ramirez door Demuynck.

DOELPUNTEN: 41’ Fadera 1-0; 62’ Vormer 2-0.

STRAFSCHOPPEN: 13’ Gano (gemist); 62’ Vormer (omgezet).

GELE KAARTEN: 16’ Bruno (protest).

RODE KAART: 1’ Schmidt (overtreding).

SCHEIDSRECHTER: Alexandre Boucaut.