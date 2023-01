Influencer steekt voor omdat ze “aanstootgevend mooi” is, maar wachtende vrouw laat dat niet zomaar gebeuren

Tijdens de jaarlijkse ‘Jack Daniel’s New Years Eve: Live’ in Nashville konden enkele feestgangers niet lachen toen een zelfbenoemde influencer de rij oversloeg bij een eetkraampje. “Ik ben aanstootgevend mooi en heb 70.000 volgers”, klonk het bij de influencer, die dat een goede reden leek te vinden om voor te steken. Een van de feestgangers ging vervolgens de confrontatie aan met de vrouw, omdat ze zelf al meer dan 40 minuten geduldig aan het wachten was.