Hij heeft getekend: KV Kortrijk verhuurt Didier Lamkel Zé (met aankoopoptie) aan Wydad Casablanca

Het is nu ook allemaal in kannen en kruiken: Didier Lamkel Zé heeft zijn handtekening gezet onder een contract bij Wydad Casablanca, zijn zesde club in anderhalf jaar tijd. De Marokkanen huren de 26-jarige Kameroener met aankoopoptie.

Wydad was al een tijdje geïnteresseerd om Lamkel Zé binnen te halen en heeft nu ook beet. De huidige nummer drie in de Marokkaanse hoogste voetbalklasse huurt Lamkel Zé en neemt zijn volledige loon over.

Willen de Marokkanen DLZ deze zomer definitief overnemen, dan moeten ze 850.000 euro betalen aan KV Kortrijk. Zo kan het voor de West-Vlamingen als alles meezit toch nog een nuloperatie worden, want dat is ongeveer het aankoopbedrag plus het tot nu toe uitgegeven salaris aan de wispelturige Kameroener.

En zo trekt Lamkel Zé dus naar zijn zesde club in amper zestien maanden. Van Antwerp naar Dunajska Streda naar Khimki naar FC Metz naar Kortrijk en nu naar Wydad.