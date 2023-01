Herk-de-Stad

Frederik Adams (36) zit vanaf nu voor Open Vld in de gemeenteraad van Herk-de-Stad. Hij volgt partijgenoot Merja Stiers op, die naar het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst is verhuisd. Met Frederik Adams komt de achtste opvolger op de lijst van Open Vld in de gemeenteraad.