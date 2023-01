Wolf Fencing Team controleert of omheining van herder die getroffen werd door wolf wel wolfproof is. — © TV Limburg

Houthalen-Helchteren

Het Wolf Fencing Team kwam vandaag de omheining van schapenherder Johan Schouteden controleren. Gisteren werden vijf schapen van hem doodgebeten door de wolf. Daarnaast waren ook 20 schapen weggevlucht waarvan het grootste deel ondertussen is teruggekeerd. Na onderzoek van het Wolf Fencing Team bleek dat de stroomdraad van de omheining van Schouteden te hoog is. Het team is er vandaag vooral om te kijken wat er moet veranderen om de schapen in de toekomst veilig te houden.